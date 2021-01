Male la Juventus nel primo tempo a San Siro, con l’Inter in vantaggio per 1-0: per i tifosi bianconeri la colpa è di Pirlo

Nel primo tempo del Derby d’Italia niente è andato secondo i piani di Andrea Pirlo, con i nerazzurri che hanno trovato il vantaggio dopo appena 13′ con Vidal. Il cileno, protagonista di un gesto controverso nel riscaldamento, ha trovato il più classico dei gol dell’ex. La Juventus è parsa in balia dell’Inter per larghi tratti della prima frazione di gara ed il tecnico bianconero è stato protagonista di critiche sui social da parte dei tifosi. Ecco alcuni dei ‘Tweet’ indirizzati a Pirlo.

Pirlo sveglia. Così non si vincono le partite. Smettetela di tirare indietro sto pallone. La porta è dall’altra parte. Più precisione nei passaggi — Piero Governai (@Governai) January 17, 2021

Per me Pirlo ha sbagliato nuovamente la formazione, capisco le assenze ma a me questo allenatore non convince da quando è stato scelto😑 — Massimiliano Fares (@MaxScherzyIT) January 17, 2021

Ma Pirlo un occhio alla panchina lo butta ogni tanto? No perché i cambi all’80’ stasera non sono un’opzione valida #InterJuve — LaErsi (@ErsiGiliberti) January 17, 2021

A prescindere da come finirà la partita, il gap con le altre squadre se lo sono creati da soli mettendo #pirlo ad allenarli.#InterJuve — ✍️ ℂ𝔸ℙ𝕀𝕋𝔸ℕ 𝕁🎱𝕊 𝕂𝕀𝕂𝕆 ✍️ (@capitanjoskiko) January 17, 2021

Anni a non prendere manco un centrocampista giovane e forte ma solo cadaveri a parametro 0.#Rabiot inquietante.

Ma cosa ci vede #Pirlo?#Arthur e #McKennie in queste partite devono essere titolari. #InterJuve — Nicoz86 (@Nicoz861) January 17, 2021