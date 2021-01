Ai tifosi non è andata giù la sconfitta della Juventus in casa dell’Inter: piovono critiche per Andrea Pirlo

Non è piaciuta la prestazione della Juventus ai propri tifosi, che hanno puntato il dito contro Andrea Pirlo. Tante le critiche ricevute dall’allenatore bianconero, ritenuto il principale responsabile della sconfitta contro l’Inter. Da valutare poi il futuro del ds Paratici, che nel prepartita ha dichiarato: “Sto pensando che sono passati tanti grandi giocatori e allenatori da qui e io a livello personale e a livello professionale ringrazio tutto quello che hanno dato. Però la vita va avanti e si cerca di fare sempre meglio”.

Inter-Juventus, i tifosi sui social contro Pirlo

Tanti i tweet contro Andrea Pirlo per la sconfitta contro l’Inter. Dal confronto con Simone Inzaghi ai tifosi che invocavano subito la fine della partita o a chi considera quest’ultimo derby d’Italia come la sconfitta peggiore della storia della Juventus.

Non per criticare ma se Inzaghi avesse la rosa della Juventus avrebbe vinto la Champions. (Si è per criticarlo). #Pirlo — Tony Gambler (bluster) (@tonygamblerII) January 17, 2021

Probabilmente ci saranno state partite più brutte ma ho deciso che da oggi, quando penserò alla peggior partita nella storia della Juve, penserò a questa.#InterJuve #InterJuventus #vidal #Conte #Pirlo #pirloout — Luca (@Luca1195) January 17, 2021