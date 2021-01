Inter-Juventus, i convocati di Pirlo: ci sono Chiesa e McKennie

Pirlo ritrova Chiesa e McKennie per la sfida di stasera a San Siro tra Inter e Juventus: sono 23 i convocati del tecnico

Presenti Chiesa e McKennie. Può in parte sorridere Andrea Pirlo in vista della sfida di stasera tra Inter e Juventus in programma a San Siro. Il tecnico ha convocato 23 giocatori, con l’esterno ex viola e lo statunitense che tornano a disposizione. Assenti invece Dybala, de Ligt, Cuadrado e Alex Sandro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I convocati:

Pinsoglio, Buffon, Szczesny, Garofani; Frabotta, Danilo, Demiral, Bonucci, Chiellini, Dragusin, Di Pardo; Kulusevski, Ranocchia, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Fagioli, Bernardeschi, Ramsey, Arthur; Ronaldo, Morata.