DIRETTA Serie A, Napoli-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra le squadre di Gattuso e Prandelli in tempo reale

Il Napoli ospita la Fiorentina nel lunch match valido per la 18esima e penultima giornata di andata del campionato di Serie A. Da una parte gli azzurri di Gattuso vogliono tornare a vincere in casa dopo un mese a seguito dei passi falsi contro il Torino (pareggio) e lo Spezia (sconfitta). Dall’altra i viola di Prandelli sognano di bissare il colpaccio riuscito in trasferta contro la Juventus per allontanarsi dalla zona calda. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Castrovilli, Amrabat, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

CLASSIFICA:

Milan 40 punti; Inter 37; Roma* 34; Juventus** 33; Atalanta**, Napoli** e Lazio* 31; Sassuolo 29; Verona* 27; Sampdoria* 23; Benevento 21; Bologna* 20; Fiorentina e Spezia* 18; Udinese 16; Cagliari e Genoa 14; Torino* 13; Parma 12; Crotone 9.

*una partita in più

**una partita in meno