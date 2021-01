Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sassuolo-Parma, gara della diciottesima giornata di Serie A

A caccia della prima vittoria nella sua seconda avventura a Parma, D’Aversa dovrà fare a meno dello squalificato Hernani nella sfida contro il Sassuolo. Reduce dalla doppia sconfitta contro Juventus e Spal, i padroni di casa vogliono i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime posizioni in classifica. Oltre ad alcuni infortunati, De Zerbi dovrà fare a meno anche di Obiang, appiedato dal giudice sportivo. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Parma

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Lopez; Traoré, Defrel, Toljan; Caputo. All.: De Zerbi.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Dierckx, Busi, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho; Cornelius. All.: D’Aversa.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 40 punti; Inter 37; Roma* e Napoli 34; Juventus** 33; Atalanta**, e Lazio* 31; Sassuolo 29; Verona* 27; Sampdoria* 23; Benevento 21; Bologna* 20; Fiorentina* e Spezia* 18; Udinese 16; Cagliari e Genoa 14; Torino* 13; Parma 12; Crotone 9.

*una partita in più

**una partita in meno