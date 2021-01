Calciomercato.it seguirà in tempo reale Atalanta-Genoa, gara della diciottesima giornata di Serie A

L’Atalanta ci ha preso gusto e non vuole più fermarsi. Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, la squadra nerazzurra ospita nel posticipo delle 18 della diciottesima giornata di Serie A il Genoa. La squadra rossoblu è reduce dalla bella prestazione di Torino, dove si è arresa solo ai supplementari alla Juventus. I sette punti conquistati dal ritorno in panchina di Ballardini hanno ridato entusiasmo ai liguri, ma per battere la squadra di Gasperini servirà comunque un’impresa. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pjaca, Shomurodov. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 40 punti; Inter* 37; Napoli* e Roma 34; Juventus** 33; Atalanta** e Lazio 31; Sassuolo 30; Verona 27; Sampdoria 23; Benevento 21; Bologna 20; Spezia e Fiorentina 18; Udinese* 16; Cagliari* e Genoa* 14; Torino e Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** due partite in meno