Coronavirus, bollettino 17 gennaio: 12.545 nuovi casi e 377 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati 12.545 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, ieri erano stati 16.310. 377 i morti: il bollettino di oggi

Sono 12.545 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il Ministero della Salute nel bollettino giornaliero relativo all’emergenza Covid. Diminuiscono i tamponi effettuati: 211.078, ieri 260.704. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test rapidi: oggi sono 82.050, contro i 97.474 di ieri. La percentuale di positivi scende al 5,94% (ieri 6,2%), mentre l’incidenza calcolata solo sui tamponi molecolari è al 9,35% (ieri 9,4%). Sono 377 i morti, 17 i pazienti in meno in terapia intensiva. I guariti sono 16.510, per un totale di 1.745.726. Infine, i ricoverati con sintomi sono 22.757 (-27), 528.114 le persone in isolamento domiciliare (-4.299).