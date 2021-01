Ozil lascia l’Arsenal e si aggrega al Fenerbahçe: era stato offerto anche alla Juventus

Era nell’aria da qualche giorno, ma ad annunciarlo alla fine è stato proprio Mesut Ozil. Il trequartista tedesco, di origine turca, ha risolto in anticipo il proprio contratto con l’Arsenal e in queste ore ha raggiunto la Turchia per firmare il proprio contratto con il Fenerbahçe. Tramite il proprio Twitter del giocatore ne arriva la conferma.

Ai microfoni di NTV, emittente turca, Ozil ha anche dichiarato: “Sono molto felice. Dio mi ha dato la possibilità di vestire la maglia del Fenerbahçe e darò tutto per questa maglia”. Il suo arrivo è previsto in serata in Turchia, in tempo per assistere alla gara di domani alle 17:00 contro l’Ankaragucu.