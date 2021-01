Dopo il pareggio di ieri, il Torino riflette sulla posizione di Giampaolo: sempre più vicino l’esonero, i dettagli

Il Torino sta riflettendo sulla posizione di Marco Giampaolo. Il pareggio contro uno Spezia in dieci ha spinto la dirigenza granata a riunirsi e vagliare l’esonero dell’allenatore. Un allontanamento che sembra sempre più vicino e che potrebbe arrivare a breve. Il presidente Cairo ieri aveva parlato di “peggior partite della stagione”, pur confermando Giampaolo. Le riflessioni notturne hanno però avvicinato il cambio di guida tecnica per provare a risollevare una squadra che è attualmente terzultima in classifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tris di allenatori in bilico: le panchine a rischio

La società ha deciso di esonerare Giampaolo, ma c’è l’aspetto economico da tenere in considerazione: il tecnico ha un contratto biennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Tra i candidati a sostituirlo c’è Davide Nicola, tifoso granata, e anche Donadoni. Attese novità per il futuro della panchina del Torino: per Giampaolo potrebbe non esserci un’altra possibilità.