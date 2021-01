Milan, accordo su tutto con Mandzukic: il croato pronto a legarsi ai rossoneri con un contratto di 18 mesi

Stefano Pioli potrà avere il suo rinforzo in attacco. Il Milan è infatti sempre più vicino ad ingaggiare Mario Mandzukic. Il club potrà dunque regalare al tecnico un nuovo rinforzo per il reparto offensivo, con Mandzukic che potrà giocare sia come vice-Ibrahimovic sia come esterno a sinistra nei tre alle spalle del centravanti.

Il colpo, per il club rossonero, sembra essere ormai ad un passo, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’. L’accordo tra club ed entourage del giocatore, è ormai raggiunto: Mandzukic si legherà al Milan con un contratto di 18 mesi. L’affare verrà definito nelle prossime ore. Dopo brevi riflessioni è arrivato il sì: il giocatore è pronto a mettersi a disposizione di Pioli e a tornare in campo a quasi 10 mesi di distanza dall’ultima volta.