Calciomercato Juventus e Inter, arriva la beffa per Marcelo

Calciomercato Juventus e Inter, Paratici e Marotta seguono da tempo Marcelo ma il brasiliano può trovare un altro accordo

E’ il giorno della sfida in campo, a San Siro, tra Inter e Juventus. Un match probabilmente determinante per la corsa scudetto, con entrambe che non possono perdere terreno dal Milan capolista e in fuga. La sfida prosegue, costantemente, anche fuori dal campo, sul mercato, ma Marotta e Paratici devono registrare una frenata per quanto riguarda un obiettivo comune.

Nerazzurri e bianconeri hanno tenuto d’occhio la situazione di Marcelo, ormai destinato a lasciare il Real Madrid. Ma secondo ‘Fichajes.net’, in Spagna, il brasiliano potrebbe trovare l’accordo con il Monaco. Il club del Principato mette sul piatto un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione. Sia i ‘Blancos’ che il giocatore stanno valutando la proposta, non si conoscono i dettagli dell’offerta del Monaco al Real.