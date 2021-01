L’ex difensore della Juventus Benatia si prepara a tornare in Serie A: andrà in prestito al Parma

Medhi Benatia si prepara al ritorno in Italia: dopo Strootman al Genoa e Mandzukic in arrivo al Milan, tocca anche al difensore ex Juventus fare rientro nel nostro Paese. La firma con il Parma è oramai a un passo, come riportato da ‘SkySport’, grazie al blitz della società ducale di venerdì.

La chiusura è prevista per la giornata di domani, con il prestito dall’Al-Duhail in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei ducali. Benatia aveva lasciato la Serie A nel 2019, dopo tre stagioni alla Juventus, per una nuova avventura in Qatar: il costo dell’operazione era stato di 8 milioni più bonus.