Si giocherà domani alle 12,30 la partita tra Napoli e Fiorentina, valida per la 18esima giornata di Serie A. La Fiorentina ha viaggiato oggi per Napoli in treno ed è arrivata nel tardo pomeriggio. L’inviato di Calciomercato.it Ciro Troise ha raccolto il video dell’arrivo dei toscani a Napoli.

All’esterno della stazione il grande ex José Maria Callejon e Cesare Prandelli si sono concessi alcune foto. Il ritorno dell’esterno spagnolo a Fuorigrotta è molto atteso. E’ un calciatore che ha lasciato un ottimo ricordo nei tifosi napoletani nell’arco dei suoi sette anni in maglia azzurra. Di seguito il video.

