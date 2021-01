Subito un colpo di scena durante Torino-Spezia, epulsione per Vignali dopo 7 minuti

Inizia in salita la partita dello Spezia in casa del Torino. Nella diciottesima giornata di campionato, al minuto 6 della sfida, Vignali è entrato in gamba tesa su Murru, rimasto a terra dolorante per alcuni minuti. Repentino il richiamo dell’arbitro Fabbri, che inizialmente ha però optato per il cartellino giallo. Arrivata la segnalazione dagli assistenti al Var, il fischietto ha poi rivisto l’azione e cambiando idea e decretando l’esplusione di Vignali al minuto 7. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Al minuto 20, per dare un nuovo assetto al suo Spezia, Italiano ha deciso di sostituire Farias con Estevez.