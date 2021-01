Serie A, Bologna-Verona 1-0: Orsolini di rigore, stop per Juric

Serie A, Bologna-Verona 1-0: nel primo match del sabato, decide un penalty di Orsolini, i gialloblu’ frenano nella scalata in alta classifica

Nel primo dei tre match del sabato in Serie A, preziosa vittoria del Bologna, che piega per 1-0 il Verona. Basta un rigore di Orsolini nel primo tempo, la squadra di Juric non riesce a rimontare e incassa un ko inatteso.

Gara che inizia su buoni ritmi da ambo le parti, il Bologna dopo una prima fase di equilibrio prende il sopravvento e passa al 19′. Soriano atterrato da Silvestri dopo un miracolo del portiere su Orsolini, lo stesso numero 7 realizza dal dischetto. Per il resto del primo tempo sono i rossoblu’ ad andare ancora vicini alla rete con buone trame, contro un Verona che non ha le solite distanze. Anche nella ripresa, emiliani pericolosi in ripartenza specie con Barrow e il solito Orsolini che impegnano Silvestri. Il Verona comunque cresce e spreca per due volte il pari con Lazovic che manda a lato e Kalinic che tutto solo centra Skorupski, pur confermando una giornata poco brillante. L’ultima occasione è per Di Carmine, che nel recupero manda a lato di pochissimo una girata difficile in area. Il risultato non cambia più, tre punti importanti per la banda di Mihajlovic che allunga sulla zona calda. Rallentano invece gli scaligeri che perdono contatto dalla zona europea.

BOLOGNA-VERONA 1-0

Marcatore: 19′ Orsolini rig.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 40, Inter 37, Roma 34**, Juventus* 33, Napoli* 31, Atalanta* e Lazio 31, Sassuolo 29, Verona** 27, Benevento 21, Sampdoria e Bologna** 20, Fiorentina 18, Spezia 17, Udinese* 16, Cagliari 14, Genoa 14, Torino 12, Parma 12, Crotone 9.

*Una partita in meno

**Una partita in più