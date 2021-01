Milan, le ultime da Milanello verso Cagliari

Stefano Pioli ritrova in gruppo Theo Hernandez. Il Milan riabbraccia anche Saelemaekers no Calhanoglu

Sorride a metà Stefano Pioli. Hakan Calhanoglu anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo ed è in dubbio per la partita di lunedì sera contro il Cagliari. In Sardegna ci sarà, invece, Theo Hernandez che ha ripreso a lavorare con i compagni, così come Saelemaekers, che potrebbe così strappare una convocazione.

Per quanto riguarda il turco bisognerà dunque aspettare la giornata di domani per capire se potrà esserci contro la squadra di Di Francesco. Verso la prima chiamata il nuovo arrivato Meite.