Coronavirus, il bollettino del 16 gennaio: 16.310 nuovi casi e 475 morti

Coronavirus, il bollettino del 16 gennaio: stabile il numero dei nuovi contagi, purtroppo ancora alti i decessi

Reso noto il bollettino del 16 gennaio sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Il numero di nuovi contagi rimane piuttosto stabile, con 16.310 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I decessi sono 475, con una cifra complessiva che sale a 81.800.

Numero più elevato di nuovi casi in Lombardia, con 2.134 nuove positività. I guariti di oggi sono 16.184, gli attuali positivi scendono di 351 unità (557.717 in totale). Lieve calo nei ricoveri ospedalieri (-57) e in terapia intensiva (-2): in totale sono adesso 22.784 e 2.520.