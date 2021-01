Il Parma lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di D’Aversa e centrare la salvezza: suggestione Franco Vazquez

La stagione degli emiliani, fino a qui, è stata deludente. Fabio Liverani non è riuscito a ripetere quanto fatto di buono sulla panchina del Lecce e l’esonero è parso inevitabile. Oltre alla cura D’Aversa, però, per centrare la salvezza il Parma lavora anche sul mercato: come raccontato da Calciomercato.it, i Crociati sono ad un passo da Malcuit. Risolto il capitolo esterno, gli emiliani vorrebbero riuscire a mettere le mani su un trequartista. Oltre al profilo di Sergio Bermejo, proposto agli emiliani, la suggestione sarebbe rappresentata da un ritorno in Serie A: secondo ‘Tuttosport’, infatti, il Parma starebbe pensando a Franco Vazquez.

Il ‘Mudo’, che in Italia ha brillato con la maglia del Palermo al fianco di Dybala, è finito ai margini del progetto con il Siviglia e vorrebbe lasciare l’Andalusia al più presto. Parma potrebbe essere una destinazione gradita all’argentino, che in Serie A potrebbe anche ritrovare una seconda giovinezza. Per gli emiliani, inoltre, si tratterebbe di un innesto di grande qualità.