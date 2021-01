Parma, per la difesa spunta Benatia: contatti avviati con l’ex Juventus, che i crociati vogliono riportare in Italia

In una posizione di classifica decisamente complessa, il Parma lavora per risalire la china. Il club crociato è attivo sul mercato e lavora su più fronti per rafforzare la squadra. In particolare il club crociato starebbe sondando il terreno per un difensore centrale. Oltre a Musacchio del Milan, gli emiliani sarebbero intenzionati a riportare in Italia l’ex giocatore di Juventus e Roma, Medhi Benatia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo dello sport e non solo CLICCA QUI

Come riferisce ‘Sky Sport’, il club ducale avrebbe già avviato i contatti con il difensore per convincerlo a lasciare l’Al-Duhail, club qatariota che ha acquistato il difensore marocchino nel gennaio 2019 dalla Juventus. Il Parma ci prova, vedremo se Benatia vorrà accettare la sfida ducale.