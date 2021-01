Parla Pablo Longoria. Il Direttore Sportivo del Marsiglia si è espresso in merito al possibile acquisto di Milik dal Napoli

Come raccontato nelle scorse ore, Napoli e Marsiglia hanno trovato un accordo per circa 13 milioni di euro per Milik. Il club francese si appresta dunque a beffare tutte le squadre, che avevano pensato di prelevare il polacco a parametro zero, come Inter e Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Direttore sportivo dei francesi, Pablo Longoria, intervenuto ai microfoni di ‘TeleFoot’, ha così parlato della situazione legata a Milik: “È una finestra di trasferimento in cui tutti sono un po’ impazienti. La nostra strategia è essere pazienti, essere freddi – afferma il ds -. Stiamo lavorando a diverse alternative per la posizione d’attacco e da molti giorni parliamo della possibilità di Milik. Il polacco è tra i migliori attaccanti d’Europa, ma stiamo lavorando anche sulle alternative. Il nostro obiettivo è essere pronti per la finestra di mercato. Bisogna avere pazienza, perché chi è più calmo vince sempre”.