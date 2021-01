Florian Thauvin è ancora tra i nomi più appetibili sul calciomercato per la situazione contrattuale: in Serie A ci pensano in tanti, l’utima offensiva è del Napoli

Florian Thauvin continua a stuzzicare l’idea di molti club europei. Il francese è in scadenza a giugno, rappresenterebbe un affare incredibile a parametro zero vista la qualità e l’esperienza. Il Milan e la Juventus sono state accostate con grande insistenza all’esterno del Marsiglia, con cui è tornato a fare la differenza. Tra le altre formazioni interessate in Italia il Napoli, che però è alle prese con diverse situazioni da risolvere, a partire da Milik e la vicenda Marsiglia fino alla cessione di Malcuit al Parma.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta ‘Il Mattino’, Giuntoli ha sondato il terreno per Thauvin: l’ostacolo principale però è rappresentato dalle richieste altissime di ingaggio. Il francese infatti vorrebbe circa 5 milioni di euro all’anno, sfruttando proprio la possibilità di firmare a parametro zero. Delle cifre totalmente fuori budget per gli De Laurentiis e gli azzurri, che si sono subito chiamati fuori da quela che rischia di assumere le sembianze di un’asta.