Il Real Madrid irrompe su uno degli obiettivi di calciomercato più ghiotti per le italiane: l’arma è Florentino Perez

In questi mesi il calciomercato degli attaccanti resta il più caldo in assoluto. Un trend che si è consolidato, visti i tanti contratti in scadenza, la necessità di effettuare plusvalenze e di cambiare aria per alcuni bomber esperti. Suarez e Cavani, oltre a Icardi, Higuain e Milik sono stati alcuni tra i nomi. Oltre a loro resta tra i più corteggiati e interessanti Memphis Depay, in scadenza con il Lione e cercato da tutti i top club, in estate a un passo dal Barcellona.

Calciomercato Juventus e Milan, il Real Madrid piomba su Depay

Sull’olandese però c’è movimento anche in Serie A, con la Juventus e il Milan tra le squadre interessate all’ex Manchester United. Secondo il portale spagnolo ‘OkDiario’, però, la concorrenza si arricchisce per Depay, su cui ora sarebbe balzato anche il Real Madrid. Zidane e Perez sono preoccupati dopo la cessione di Jovic e l’infortunio di Rodrygo, che starà fuori altri due mesi. Se dovesse fermarsi Benzema sarebbero dolori per i Blancos, che quindi sono alla ricerca di un ‘nuovo Chicharito’, senza fare operazioni folli.

L’ultima opzione sarebbe proprio Depay: il contratto in scadenza e le ottime relazioni con il Lione potrebbero favorire un affare a gennaio. Proprio per l’amicizia tra i due club, i francesi preferirebbero cedere il giocatore al Real Madrid che può sfoderare quindi questo asso dalla manica. In questo modo Juventus e Milan rimarrebbero senza armi a disposizione per convincere sia l’OL di Garcia che l’olandese: difficile dire no alla Casa Blanca.