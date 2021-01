Dalla Spagna rivelano come il Real Madrid sia alla ricerca di un rinforzo in difesa e abbia individuato la soluzione in Demiral: rischio Juventus

La Juventus si appresta a vivere un weekend decisivo, che potrebbe dire molto sulle ambizioni e sullo stato raggiunto dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. Domenica sera, infatti, i bianconeri saranno impegnati sul campo di ‘San Siro’ per il Derby d’Italia. La sfida con l’Inter ha sempre un sapore differente a Torino, ma quest’anno sembra averne un peso specifico notevole per quanto riguarda la prova scudetto. L’assenza di Matthijs de Ligt, inoltre, presenta al tecnico bresciano un rebus dalla difficile risoluzione: la difesa della Juventus dovrà affrontare la coppia composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Un tandem d’attacco che potrebbe essere fronteggiato da Chiellini o Demiral, in coppia con Bonucci. Proprio il continuo ballottaggio per una magalia da titolare potrebbe portare il turco lontano da Torino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, il Real Madrid pensa a Demiral | Pronta una maglia da titolare

Secondo quanto rivelato da ‘DonBalon’, il Real Madrid avrebbe individuato in Merih Demiral il profilo ideale per rinforzare il proprio reparto arretrato. Il centrale turco non sta riuscendo a trovare lo spazio desiderato alla Juventus e potrebbe essere tentato di cambiare aria. Sempre secondo il portale spagnolo, infatti, le ‘Merengues’ garantirebbero al centrale classe ’98 una maglia da titolare ed il richiamo del ‘Bernabeu’ potrebbe essere difficile da resistere. Dopo l’affare Cristiano Ronaldo, quindi, Juve e Real potrebbero tornare a sedersi intorno ad un tavolo: questa volta, però, il tragitto di Demiral potrebbe essere inverso rispetto a quello percorso dal portoghese.