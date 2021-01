Auxerre-Chateauroux, la cavalcata sulla neve di Yanis Begraoui

Auxerre-Chateauroux, gara valida per la 20esima giornata di Ligue 2, si è giocato su campo innevato: match chiuso dal gol di Yanis Begraoui

Partita sulla neve in Ligue 2: Auxerre-Chateauroux si è giocato su un campo imbiancato e per i calciatori non è stato semplice. Nonostante ciò le emozioni non sono mancate: 4-1 il punteggio finale con la rete in avvio di Kevin Fortune a cui risponde Yanis Merdji. Nella ripresa i padroni di casa ritrovano il vantaggio con Hamza Sakhi e poi dilagano con Gauthier Hein e Yanis Begraoui.

Da segnalare la rete del 19enne attaccante che prende palla nella propria metà campo e si invola verso la porta avversaria, saltando due difensori e poi battendo il portiere con una precisa conclusione.