Nella conferenza stampa in vista di Atalanta-Genoa, Gasperini ha dichiarato: “Ballardini ha sempre dovuto fare miracoli in panchina”

Una delle partite più interessanti del 18esimo turno di Serie A è sicuramente quella fra Atalanta e Genoa, un incrocio che per Gasperini non sarà mai come tutti gli altri. Il tecnico della ‘Dea’, infatti, nel capoluogo ligure ha allenato per sette anni e ha lasciato un ottimo ricordo. Il Gasp, in vista della sfida di domani, ha annunciato anche due recuperi e poi ha parlato della situazione di Miranchuk e dell’ambientamento di Mahele. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

GENOA – “Sono felice di quello che ho vissuto al Genoa, ho pure casa vicino a Genova e sono molto legato. In questi anni ha avuto diverse difficoltà, ma rimarrà sempre una parte di me. Quest’anno sarà decisivo anche il ritorno del pubblico, perché è una piazza che ne ha bisogno”

RECUPERI – “Ho diverse possibilità di scelta sulla formazione, anche perché mercoledì giochiamo con l’Udinese e sabato con il Milan. Abbiamo recuperato tutti, anche Caldara e Pasalic. Mario, però, non prenderà parte alla partita”

DIFESA – “Rispetto all’inizio della stagione la nostra fase difensiva è decisamente migliorata molto. La difesa sta facendo bene e globalmente concediamo poco”

MIRANCHUK – “Ha avuto un sacco di vicissitudini. È stato un mese e mezzo fuori, poi è tornato con il Covid dall’ultima volta in nazionale. Ha le caratteristiche per giocare dietro le punte, ma deve migliorare nella personalità per giocare più palloni. Attualmente non gioca nella posizione di Ilicic, ma ha dimostrato di avere doti importanti”

MAHELE – “Non è facile giocare da subito con la personalità che ha saputo metterci lui. È appena arrivato, ma mi sembra un ottimo giocatore”

BALLARDINI – “A differenza mia, ha sempre trovato situazioni complicate. Ha dovuto fare miracoli per salvarle. Ha una rosa valida e con lui la squadra potrà fare meglio, speriamo non da domani”

MELEGONI – “Sono contento per lui. È un ragazzo che ha subito infortuni, ma ha i valori giusti per emergere: è un tipico ragazzo cresciuto a Zingonio”