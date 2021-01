Serie A, Lazio-Roma 3-0: Immobile e doppio Luis Alberto nel Derby

Lazio-Roma finisce 3-0 per i biancocelesti: Immobile e un doppio Luis Alberto travolgono i giallorossi nel derby della Capitale

È apoteosi biancoceleste nel derby della Capitale: la stracittadina termina sul risultato di 3-0. Una sentenza senza appello per la Roma di Fonseca, che dal primo minuto è sembrata essere scesa in campo con l’atteggiamento sbagliato. Autentico mattatore della giornata è stato Luis Alberto, autore di una doppietta, ma anche Immobile e Lazzari hanno brillato tra le fila della Lazio. L’impianto tattico studiato da Simone Inzaghi per contrastare i giallorossi ha funzionato alla perfezione, con Mkhitaryan che è stato schermato per tutta la partita. Il gioco della Roma non ha mai decollato e, su un clamoroso errore di Ibanez, i biancocelesti sono passati in vantaggio con il tandem Lazzari-Immobile. Al 23′, poi, è arrivato subito il raddoppio: questa volta l’esterno ex Spal si è messo in coppia con Luis Alberto, che ha punito Pau Lopez. Nel secondo tempo, infine, lo spagnolo ha messo in buca d’angolo dal limite dell’area: game, set and match e derby della Capitale alla Lazio.

Lazio-Roma 3-0, Tabellino e Classifica

Lazio-Roma 3-0: 14′ Immobile, 23′, 67′ Luis Alberto

CLASSIFICA: Milan punti 40, Inter 37, Roma 34**, Juventus* 33, Napoli* 31, Atalanta* e Lazio 31, Sassuolo 29, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria 20, Fiorentina 18, Bologna 17, Spezia 17, Udinese* 16, Cagliari 14, Genoa 14, Torino 12, Parma 12, Crotone 9.

*Una partita in meno

**Una partita in più