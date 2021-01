Scamacca, di proprietà del Sassuolo, protagonista in prestito con la maglia del Genoa. Tutto quello che c’è da sapere sull’attaccante che piace alla Juventus

Gianluca Scamacca è uno degli attaccanti più chiacchierati sul mercato. Il classe ’99 fa gola a diverse società di Serie A, con l’inizio di stagione del giovane talento in forza al Genoa (ma di proprietà del Sassuolo) che non è passato sottotraccia ad osservatori e addetti ai lavori. Sono già 6 i gol stagionali tra campionato e Coppa Italia del nazionale Under 21, finito nei radar soprattutto della Juventus di Pirlo in questa finestra invernale, senza dimenticare anche il Milan tra le big italiane. Fisico possente con i suoi 195 centimetri d’altezza, Scamacca abbina doti atletiche ad un apprezzabile bagaglio tecnico, caratteristiche che secondo alcuni suoi ex allenatori rimandano ad una somiglianza (ovviamente con le dovute proporzioni) con Zlatan Ibrahimovic, peraltro suo idolo d’infanzia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Biasin: “Scamacca investimento sicuro”

Dall’avventura in Olanda all’esplosione nell’Ascoli: ecco chi è Gianluca Scamacca

Scamacca, prodotto di scuola Roma, nasce nella capitale l’1 gennaio 1999 e a soli 16 ani lascia l’Italia per tentare l’avventura nel PSV Eindhoven. Nella stagione 2015/2016 esordisce nella squadra B degli olandesi, totalizzando 2 presenze nel campionato di seconda divisione. L’anno dopo torna in Italia nel Sassuolo, dove viene aggregato alla formazione Primavera. Nel 2017/2018 esordisce in prima squadra nel campionato di Serie A collezionando 3 gettoni, prima di trasferirsi nel torneo cadetto nella fila della Cremonese. In maglia grigiorossa ha maggiore spazio e realizza 1 gol in 14 gare. L’anno successivo torna in Olanda con la casacca dello Zwolle: esperienza poco fortunata, quindi il rientro al Sassuolo. Nel luglio 2019 gli emiliani lo cedono in prestito biennale all’Ascoli, formazione dove Scammaca si mette in luce nello scorso campionato di Serie B segnando ben 13 reti.

Scamacca e le sirene di calciomercato: Juve in agguato

Si merita così il salto nella massima serie, non al Sassuolo ma al Genoa sempre a titolo temporaneo. Gol, prestazioni e una prima parte di stagione finora da protagonista in Liguria che hanno accesso i riflettori sul 22enne romano. Scamacca si è messo in evidenza con le varie rappresentative italiane, conquistando un argento europeo con l’Under 19 nel 2018: nella finale contro il Portogallo non bastò agli Azzurrini una sua doppietta. Il centravanti è adesso uno dei perni dell’Under 21 di Nicolato, con uno score di 7 reti in 12 partite. Scamacca si è posto all’attenzione anche del Ct della Nazionale Mancini e il suo cartellino è valutato attualmente circa 25 milioni di euro dal Sassuolo, club con il quale è sotto contratto fino al giugno 2023. “Ce lo teniamo stretto, voglio cercare di migliorarlo nel suo percorso di crescita“, le parole di Ballardini dopo la sfida di Coppa Italia tra Juve e Genoa. Intanto la ‘Vecchia Signora’ resta in agguato…