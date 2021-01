Voti e tabellino del primo tempo del derby Lazio-Roma, match valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A 2020/21

La Lazio va al riposo in vantaggio in questo derby della capitale. I biancocelesti sono più convinti e soprattutto concreti, sfruttando in primis l’erroraccio di Ibanez che spalanca la porta a Lazzari e poi Immobile per il vantaggio. Roma in confusione, Luis Alberto la punisce al termine di un’azione controversa su cui i giallorossi protestano con Orsato per un possibile tocco di mano di Lazzari e un fuorigioco di Caicedo. La squadra di Fonseca non riesce a trovare spazi, praticamente nessuno raggiunge la sufficienza. Nella Lazio Lazzari è un fattore.

Lazio

Reina 6

Luiz Felipe 6,5

Acerbi 6,5

Radu 6

Lazzari 7,5

Milinkovic 6,5

Leiva 6,5

Luis Alberto 7

Marusic 6,5

Caicedo 6,5

Immobile 7

All. S. Inzaghi 7

Roma

Pau Lopez 6

Mancini 5,5

Smalling 5

Ibanez 4

Karsdorp 5

Villar 5,5

Veretout 4,5

Spinazzola 5

Pellegrini 5,5

Mkhitaryan 5

Dzeko 5

Allenatore Fonseca 5

Arbitro Orsato 5:

IL TABELLINO DI LAZIO-ROMA (2-0)



Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Caicedo, Immobile.

A disposizione: Alia, Furlanetto, Patric, Hoedt, Armini, Parolo, Escalante, Czyz, Akpa Akpro, Lulic, Pereira, Correa, Muriqi.

Allenatore: Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko .

A disposizione: Farelli, Fuzato, Kumbulla, Jesus, Fazio, Bruno Peres, Diawara, Carles Perez, Podgoreanu, Pedro.

Allenatore: Fonseca.

Marcatori: 14′ Immobile (L), 23′ Luis Alberto (L)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Radu (L), Mancini (R), Acerbi (L)

Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli-Mondin

Quarto Uomo: Irrati

VAR: Mazzoleni

AVAR: Valeriani