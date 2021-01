Dopo la debacle totale nel derby contro la Lazio, il tecnico della Roma Fonseca ha dichiarato: “Il primo tempo ha deciso la partita”

Il derby della Capitale si è rivelato una sconfitta senza appello per la Roma. Al termine dell’incontro Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, analizzando una partita in cui non è semplice trovare qualcosa di positivo per i giallorossi. Il tecnico lusitano ha parlato anche della prova deludente di Ibanez e Spinazzola, travolti dall’uragano Lazzari.

DERBY- “Io penso che nei primi minuti siamo entrati bene, dopo se fai degli errori contro una squadra come la Lazio diventa difficile. Dopo il secondo gol, con loro che si chiudono, era difficile tornare in partita. Non penso che sia mancato coraggio questa sera, ma penso che il primo tempo abbia deciso la partita. Ci è mancata profondità, abbiamo girato la palla senza trovare la soluzione per concludere, anche per merito della Lazio. Sappiamo che la Lazio quando ha spazio è una squadra molto forte in contropiede, penso che abbiamo sbagliato in questo”

IBANEZ -“Lazzari dominante su Ibanez? Stiamo parlando di questo perché due gol sono arrivati da quella parte, ma sono arrivati senza che noi fossimo messi male. Lazzari ha fatto una grande partita”

SPINAZZOLA – “Poco presente dietro? Il primo gol è arrivato in una situazione in cui Ibanez non aveva bisogno di aiuto, così come sul secondo”