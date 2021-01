Inter-Juventus, parla Morata: "Chiederò la maglia a Lukaku"

L’attaccante della Juventus Alvaro Morata ha parlato della partita che la sua squadra giocherà contro l’Inter domenica

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato a due giorni dalla sfida contro l’Inter ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Tanti i temi toccati dallo spagnolo, di seguito le sue parole: “Siamo due delle migliori squadre della Serie A, partita speciale. Abbiamo perso qualche punto all’inizio, ma stiamo meglio e vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Com’è nella storia di questa società, ci saremo fino alla fine. Questa squadra ha sempre fame, non molla mai”. Morata ha poi parlato del rapporto con Ronaldo: “Spesso gli porto via gli uomini, a Parma solo lui poteva capire l’assist che gli ho fatto. Sono cresciuto guardandolo, è ancora uno dei migliori della storia del calcio. Quando sono arrivato, giocare con lui e Dybala mi ha emozionato”.

Juventus, Morata parla di Pirlo e Lukaku

Su Andrea Pirlo, Morata ha dichiarato: “Lui è il mio boss e io devo far quello che dice. Il legame con lui è buonissimo, ma è diverso rispetto ai miei compagni Quando era calciatore, capiva il calcio in maniera diversa, per lui è semplice fare l’allenatore. E’ una persona diretta, che ti dice cosa vuole per la squadra. Da giocatore vedeva cinque passaggi dove noi ne vedevamo uno”. Poi su Lukaku e Lautaro Martinez: “Sono entrambi fantastici. Romelu è uno dei centravanti migliori del mondo, gli chiederò la maglia a fine partita. Sarà difficile ostacolarlo, ci proveremo. Lautaro è più versatile”. Chiusura su un’esultanza di qualche anno fa: “Qualcuno ci lanciò degli occhiali dagli spalti e io li indossai. Spero che tornino i tifosi, sono la parte più importante del calcio”.