Inter-Juventus, Mancini: “Decisiva, ma occhio al Milan”

Inter-Juventus, il parere del Ct della Nazionale Mancini che fa le carte al campionato e parla delle prospettive dell’Italia

Lunga intervista di Roberto Mancini, Ct dell’Italia, alla ‘Gazzetta dello Sport’. Fari puntati sul big match scudetto del weekend, Inter-Juventus. Una gara secondo Mancini decisiva soprattutto per la Juventus: “Non può perdere altri punti con tre squadre davanti, anche con una gara in meno. L’Inter è pronta per vincere, ha qualità. Parliamo delle due squadre favorite, ma attenzione al Milan. Non credevo avesse queste potenzialità, ora può anche arrivare in fondo. Mi ricorda la mia Nazionale. E Donnarumma è il portiere più forte del mondo”.

“Chi scelgo tra Lukaku e Cristiano Ronaldo? Tutti e due – prosegue – Alle spalle di Inter, Juventus e Milan, vedo un campionato molto equilibrato. La Roma ha grande qualità, Lazio e Atalanta ci sono. Mi aspettavo di più dal Napoli“. Sulla Nazionale: “Aspetterò Chiellini fino all’ultimo, Chiesa ha grandi margini di miglioramento. Insigne il meno sostituibile, per l’attacco dietro Immobile e Belotti ci sono tanti che stanno facendo bene. Balotelli? Per lui è difficile. Per l’Europeo, mi auguro che lo stadio possa essere pieno di gente”.