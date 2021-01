FOTO CM.IT | Lazio-Roma, delirio dei tifosi a Trigoria

Le foto di Calciomercato.it dei tifosi della Roma presenti a Trigoria a poche ore dall’inizio del derby con la Lazio

Il derby è sempre il derby, anche in tempi di Covid. A circa tre ore da Lazio-Roma, i tifosi giallorossi si sono ritrovati fuori il centro sportivo di Trigoria per incitare la squadra con cori e bandiere. Circa 500 persone hanno dato vita a uno spettacolo di colori, con i capi ultras che aiutati dal megafono hanno cercato di invitare tutti al rispetto delle regole, quindi a stare il più distanziati possibile e soprattutto indossare le mascherine. I tifosi hanno poi srotolato uno striscione firmato Curva Sud con scritto “Tutte le strade portano a te… forza Roma!”. Il tutto accompagnato anche da fuochi d’artificio in attesa dell’uscita del pullman giallorosso. Anche i giocatori di Fonseca hanno assistito al calore dei supporters e ripreso le scene per poi condividerle sui social.

Roma, spettacolo dei tifosi a Trigoria in vista del derby con la Lazio

Anche con gli stadi a porte chiuse l’affetto dei tifosi non è mai mancato, soprattutto in una giornata così sentita come quella del derby, il primo stagionale. Per l’occasione presente anche uno stand su quattro ruote, tutto sotto la sorveglianza delle forze dell’ordine, con le camionette in tenuta antisommossa.

Poi il tocco finale: i tifosi hanno affittato una gru per innalzare un enorme stendardo, con la scritta gialla ‘ASR’ su sfondo rosso, in modo che anche i giocatori all’interno del centro sportivo possano ammirarlo.