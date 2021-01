DIRETTA Serie A, derby Lazio-Roma | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby dell’Olimpico’ tra la Lazio di Inzaghi e la Roma di Fonseca in tempo reale

La Lazio e la Roma si affrontano nel derby della Capitale che apre la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i biancocelesti di Inzaghi vanno a caccia della terza vittoria di fila per riavvicinarsi alla zona Champions. Dall’altro i giallorossi di Fonseca vogliono tornare al successo dopo il pareggio con l’Inter per raggiungere proprio i nerazzurri al secondo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre il big match dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

​ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA: Milan punti 40, Inter 37, Roma 34, Juventus* 33, Napoli* 31, Atalanta* 31, Sassuolo 29, Lazio 28, Verona 27, Benevento 21, Sampdoria 20, Fiorentina 18, Bologna 17, Spezia 17, Udinese* 16, Cagliari 14, Genoa 14, Torino 12, Parma 12, Crotone 9.

*Una partita in meno