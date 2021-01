Calciomercato Roma, Montiel in arrivo | Il River Plate cerca il sostituto

Dall’Argentina rivelano come il River Plate abbia già individuato il sostituto di Montiel: per il terzino albiceleste c’è la Roma

I giallorossi sono fra le rivelazioni di questa prima parte di Serie A, contando tra le proprie fila diversi giocatori che si stanno esprimendo su alti livelli. In particolare sono profili come Gonzalo Villar e Mkhitaryan a macinare grandi prestazioni e plausi della critica. La Roma, però, non si accontenta e continua a lavorare anche sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Una delle priorità della dirigenza capitolina sembra essere quella relativa all’esterno destro: sfumato quasi definitivamente Reynolds, i giallorossi mettono nel mirino Gonzalo Montiel.

Calciomercato Roma, sprint per Montiel | Gallardo punta Bustos

Il primo della lista per rinforzare la corsia destra della Roma sembra essere Gonzalo Montiel: come raccontato da Calciomercato.it, in settimana i giallorossi hanno accelerato le trattative con il River Plate. Nonostante questo, però, sul terzino argentino continua ad essere forte anche il Lione. Intanto, come rivelato da ‘todofichajes.net’, il River Plate avrebbe individuato in Fabricio Bustos il sostituto naturale di Montiel: per il terzino l’Independiente de Avellaneda vuole una cifra intorno ai 6 milioni di euro. La Roma continua a sperare di raggiungere Montiel al più presto.