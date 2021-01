Il Psg vuole rinforzare il centrocampo con Dele Alli ma una mancata cessione blocca tutto: senza addio, niente acquisti

Il Psg alla ricerca dell’offerta giusta per piazzare Draxler. Come si legge su ‘Paris fans’ il club parigino deve liberarsi dell’ingaggio del tedesco per poter operare in entrata. Leonardo vorrebbe regalare Dele Alli a Pochettino ma deve fare i conti con il suo Eriksen: come il danese per l’Inter, così Draxler per il Psg rappresenta l’ostacolo alla chiusura di nuovi acquisti. Per il trequartista al momento non si è fatto vivo nessuno: niente contatti, niente offerte e così niente acquisti. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO: accordo ad un passo col Marsiglia per Milik

Draxler è in scadenza di contratto a giugno e il Psg spera di riuscire a cederlo a gennaio per recuperare qualcosa e liberare spazio in rosa per Dele Alli che rappresenterebbe una delle richieste prioritarie di Pochettino.