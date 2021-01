Calciomercato Milan, beffa Simakan | Accordo col Lipsia!

Mohamed Simakan sarebbe ad un passo dal Lipsia. C’è l’accordo: i dettagli

Possibile svolta imminente per il futuro di Mohamed Simakan. Il difensore francese, grande obiettivo del Milan, sarebbe ad un passo dal Lipsia. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il club tedesco ha raggiunto un accordo con lo Strasburgo per il trasferimento del 20enne sulla base di 18 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Come anticipato nelle scorse ore da Calciomercato.it, il Milan non aveva ancora mollato Simakan nonostante l’infortunio, ma il Lipsia era deciso a chiudere e il giocatore sembra ora diretto verso la Germania. Mancherebbe ormai solo l’ufficialità del suo approdo in Bundesliga. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime ore.