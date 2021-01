Il Milan ha messo a segno il primo colpo di calciomercato: si tratta di Meite del Torino, che ieri è arrivato in città rilasciando le prime dichiarazioni e oggi svolge le visite

Il Milan per prima cosa rinforza il centrocampo. Dopo l’infortunio di Bennacer e le poche garanzie di Krunic, oltre alle difficoltà di adattamento di Tonali, i rossoneri hanno puntato su un colpo in mediana in grado di garantire le stesse caratteristiche di Kessie. L’ivoriano è giocatore imprescindibile, ma non può giocarle tutte e il francese può tranquillamente alternarsi con lui. Con Tonali a fare il vice-Bennacer, Pioli avrà così a disposizione una doppia coppia di spessore.

Tutto fatto per Soualiho Meite, che già serata di ieri è arrivato a Milano per dare il via alla sua avventura rossonera. Stamattina, come anticipato ieri, il francese ha cominciato le visite mediche alla Madonnina prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan per il resto della stagione. Meite arriverà dal Torino in prestito con diritto di riscatto e potrebbe già andare in panchina lunedì col Cagliari. “Lo scudetto? Per forza, il Milan deve restare primo e cercherò di convincere la società a tenermi. Ho già parlato con Kessie”, ha detto nelle sue prime dichiarazioni.