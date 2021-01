Milan al lavoro per confermare Diogo Dalot, ma sul portoghese ci sono gli occhi del Barcellona, che avrebbe già pronta l’offerta

Arrivato nelle ultime ore del mercato come jolly difensivo, Diogo Dalot si sta rivelando una pedina preziosa per Stefano Pioli. Il terzino portoghese, apprezzato per la sua duttilità, ha fino ad ora totalizzato 14 presenze con il Milan tra campionato e coppe, fungendo da sostituto sia di Calabria a destra che di Hernandez a sinistra.

Il giocatore classe 1999 è arrivato dal Manchester United con la formula del prestito, ma il quotidiano portoghese ‘A bola’ conferma che il Milan è intenzionato a riscattarlo. Un affare non semplice, soprattutto perché lo stesso giornale lusitano, citando il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea l’interesse del Barcellona per l’esterno difensivo ex Porto. I catalani sarebbero pronti ad offrire 11 milioni di euro. Un ostacolo in più per il club rossonero.