Calciomercato, da Zaniolo a Bernardeschi: i consigli di Mancini

Mancini si sofferma sulla situazione di Zaniolo, Bernardeschi e altri giocatori chiave della Nazionale, in tema calciomercato e non

Nella lunga intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’, numerosi i temi toccati da Roberto Mancini, Ct della Nazionale. Tra gli altri, il destino di alcuni giocatori in chiave azzurra, parlando dei profili più discussi dal punto di vista del calciomercato ma anche comportamentale. Ecco i ‘consigli’ elargiti dal Ct.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juventus, Mancini: “Decisiva, ma occhio al Milan”

Su Zaniolo: “E’ solo giovane, deve capire di dover dedicare la maggior parte della sua giornata al calcio. Solo così potrà esprimere le sue grandi potenzialità”. Soddisfazione invece espressa per Kean: “A Parigi sta facendo molto bene”. In chiave mercato, il consiglio per tutti è quello di mettersi in condizione di giocare. “Bernardeschi in nazionale ha sempre fatto bene, ma ha bisogno di giocare di più, glielo auguro. Emerson Palmieri? Se trovasse spazio in Italia in un club ambizioso sarebbe il massimo. Il Napoli? Vediamo…Lo stesso discorso vale per El Shaarawy. Per Zaccagni invece è diverso. E’ giovane, più che il grande club conta la possibilità di giocare molto”.