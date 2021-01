Udinese, UFFICIALE: l’esterno saluta e torna in patria

Udinese, ufficiale la cessione di ter Avest che torna in Olanda: passa all’Utrecht a titolo definitivo

Operazione in uscita per l’Udinese. Il club friulano ha infatti eseguito un’operazione sul calciomercato, ufficializzando la cessione di Hidde ter Avest. L’esterno olandese è infatti tornato in patria e ha firmato un contratto con l’Utrecht. ter Avest torna quindi in Olanda dopo due stagioni e mezzo disputate in bianconero: i friulani lo avevano prelevato dal Twente. Con l’Utrecht il classe 1997 ha siglato un contratto sino a giugno 2024. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Udinese-Napoli, rapporti incrinati: l’annuncio di Gotti