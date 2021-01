I voti del primo tempo di Napoli-Empoli, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le accelerazioni di Lozano fanno male ai toscani

Napoli in controllo della partita ma ancora non del tutto convincente allo stadio Diego Armando Maradona. L’Empoli è di una categoria inferiore e ha diverse riserve in campo, eppure gli azzurri partenopei non riescono ad arginare del tutto le scorribande della frizzante squadra di Dionisi, che mostra un gioco più fluido al netto di qualche errore difensivo di troppo. In casa Napoli è Lozano a spaccare in due il match, prima con l’accelerazione bruciante che vale il gol di Di Lorenzo poi mettendosi in proprio dopo un grave errore di Zappella.

NAPOLI

Meret 5,5

Di Lorenzo 6,5

Rrahmani 6

Koulibaly 6,5

Ghoulam 6

Demme 6

Lobotka 6

Politano 6

Elmas 6

Lozano 7

Petagna 5,5

EMPOLI

Furlan 5,5

Zappella 5

Casale 5,5

Viti 6

Terzic 5,5

Damiani 6

Ricci 6

Haas 5,5

Bajrami 6,5

Matos 6,5

Olivieri 5,5