Il Napoli scende in campo in Coppa Italia, con un occhio al calciomercato: le parole di Giuntoli prima del match con l’Empoli

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria contro l’Udinese, stavolta in Coppa Italia. Davanti c’è l’Empoli, club che milita in Serie B, allenato da Alessio Dionisi che però non è presente allo stadio. L’allenatore dei toscani è in quarantena insieme a tre giocatori e un magazziniere per il contatto con un positivo che risale al 4 gennaio. Anche per gli azzurri mese di calciomercato: ne ha parlato il ds Cristiano Giuntoli.

Il dirigente dei partenopei interviene a ‘Rai Sport’ poco prima del match: “Lobotka non è in uscita, Milik so che sta parlando con dei club e aspettiamo di trovare una soluzione”. Sul campionato altalenante: “È un’annata particolare, si gioca molto spesso. Non vorrei trovare alibi, non è giusto anche nei confronti di quelli che giocano e stanno facendo bene, ma ci stanno mancando tanti giocatori. Abbiamo pagato forse qualche assenza di troppo“.