La Juventus elimina il Genoa in Coppa Italia dopo i supplementari: sui social i tifosi bianconeri bersagliano Pirlo e due big bianconeri

Nonostante un buon primo tempo, la Juventus non è riuscita a mettere sotto il Genoa in novanta minuti e per passare il turno sono serviti i supplementari. Non una buona notizia per Andrea Pirlo, che ha dovuto chiedere uno sforzo extra ai proprio uomini e domenica sera ci sarà la trasferta di San Siro contro l’Inter. Su ‘Twitter’ i tifosi bianconeri si sono scagliati con il tecnico bresciano, accusato di aver sottovalutato l’avversario. Bersaglio di grandi critiche sono stati anche Buffon, Arthur e Bernardeschi.

Ma Pirlo cosa vuole mimare i movimenti a Artur, ma che giocatore è,? A me nn piace proprio, Pirlo vai tu in campo please #JuveGenoa — Cate (@Cate1081) January 13, 2021

ci tengo a fare i miei più sentiti complimenti a pirlo che ancora una volta non ha azzeccato mezzo cambio — mar 🍃 (@adorvmine) January 13, 2021

L’anno prossimo riempite un bus dei due,visto che ne abbiamo due e buttate fuori dalla Continassa,i vari Rabiot,Bonucci,Buffon,Chiellini,Bentancur e Bernardeschi #JuveGenoa — Arashi🌩 (@_Mr_Arashi) January 13, 2021

Buffon ,tre tiri ,due gol e un palo…il secondo gol una papera megagalattica…senza parole per rispetto — gianarca◻️◼️ (@giancarloarca) January 13, 2021

Buffon colpevole su entrambi i gol #JuveGenoa — PAOLO PRATICO (@PAOLOPRATICO) January 13, 2021