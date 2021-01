Nel primo tempo della partita di Coppa Italia fra Juventus e Genoa Bernardeschi è sembrato in difficoltà: rabbia sui social dei tifosi

È un’ottima Juventus quella scesa in campo nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Genoa, che si è chiuso sul risultato di 2-1. Particolarmente in spolvero è sembrato Kulusevski, autore di un gol e dell’assist per il raddoppio di Morata. Male, invece, Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina, infatti, è stato oggetto di molte critiche da parte dei tifosi bianconeri sui social: ecco alcuni ‘tweet’ contro Bernardeschi.

comunque ormai sono arrivato a pensare che #Bernardeschi lo fa apposta a fare così schifo.

Perchè per fare così schifo puoi solo farlo apposta, non puoi essere così incapace di natura.

Una roba inguardabile. #JuveGenoa #CoppaItalia #jvtblive — Mincix (@Mincix91) January 13, 2021

Incredibile come anche con avversari e compagni giovanissimi e privi di esperienza il peggiore in campo per distacco è sempre lui #Bernardeschi #JuventusGenoa #CoppaItalia — Barney Panofsky (@Pescefreddo) January 13, 2021

Non è mia abitudine accanirmi verso un giocatore della mia squadra, ma l'inutilità di #Bernardeschi rispetto al gioco del calcio diventa, ad ogni sua presenza in campo, più evidente — ujonathan (@ujonathan70) January 13, 2021