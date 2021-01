Le prime parole del neo acquisto del Genoa, Kevin Strootman che ha fatto ritorno in Serie A dopo l’esperienza estera a Marsiglia

Nuova avventura in Serie A per Kevin Strootman che si appresta a diventare un calciatore del Genoa vestendo così la sua seconda maglia italiana dopo quella della Roma. L’olandese arrivato dal Marsiglia ha rilasciato le prime parole ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sono molto contento di tornare in Italia. Stavo molto bene qui, poi sono andato in Francia e ora sono contento dell’opportunità di giocare nel Genoa. Ero in una situazione negativa non ho giocato molto nell’ultimo periodo così ho parlato con la mia famiglia e con il mio agente: volevamo tornare in Italia, il Genoa dal primo momento è stato interessato, ha fatto tutto per prendermi e io sono molto contento di questo. Ho parlato con la famiglia, loro hanno fatto uno sforzo per me ed anche io, sono contento di essere qui ma voglio dimostrarlo sul campo”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Strootman ha concluso con un messaggio ai tifosi: “Voglio dimostrare sul campo quello che posso dare, è questo il motivo per il quale sono venuto qui. Peccato che i tifosi non potranno essere allo stadio, magari a fine anno torneranno, noi ci batteremo per loro e spero di ritrovarli presto”.