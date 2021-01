Fiorentina-Inter, Prandelli attacca l’arbitro: “Ci vuole più tatto”

La Fiorentina perde contro l’Inter e manca la qualificazione ai Quarti di Coppa Italia: polemiche per il gol di Lukaku

Cesare Prandelli ha commentato il risultato della gara persa contro l’Inter dalla Fiorentina: un 2-1 che pesa, perché figlio di un gol arrivato al 119′. Rete sulla quale, tra l’altro, i gigliati hanno protestato vistosamente per un presunto fallo di Lukaku: “C’è tanta amarezza per il risultato, ma siamo anche orgogliosi. A un minuto dalla fine potevamo andare ai calci di rigore. L’azione del gol doveva essere rivista al Var dall’arbitro: a 30 secondi dalla fine ci voleva un po’ più di tatto da parte del direttore di gara”.

Il tecnico dei viola ha poi parlato anche delle condizioni di alcuni dei giocatori scesi in campo: “Le prestazioni sono state buone nelle ultime partite. Kouame ha fatto una bella prestazione e non avevo dubbi a riguardo: mi è piaciuto l’esperimento con le due punte, con Vlahovic accanto a lui, ma era fattibile perché c’erano tre centrocampisti in campo. Castrovilli mi ha dato una risposta e ha dimostrato le sue potenzialità. Ribery? Si è allenato molto bene: vedremo per il weekend”.