DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Genoa | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e Ballardini in tempo reale

La Juventus riceve il Genoa nella gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I bianconeri di Pirlo vogliono bissare il successo ottenuto esattamente un mese fa in Serie A sul ‘Grifone’ per accedere ai quarti. I rossoblu di Ballardini, che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato prima il Catanzaro e poi la Sampdoria, sperano invece di ribaltare il pronostico. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi passa il turno se la vedrà contro la vincente tra Sassuolo e Spal. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Chiellini, Dragusin; Wesley, Bentancur, Arthur, Portanova, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

GENOA (3-5-2): Paleari; Bani, Dumbravanu, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca. All. Ballardini