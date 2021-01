Il Milan è in attesa di conoscere la sua avversaria ai quarti di finale di Coppa Italia: occhi puntati su Fiorentina-Inter, sfida valida per gli ottavi a eliminazione diretta

Dopo la vittoria del Milan, ai rigori, contro il Torino di ieri sera, scendono in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, a eliminazione diretta, Fiorentina e Inter. I gigliati di Cesare Prandelli, che stanno cercando di risalire la china in campionato, hanno sconfitto nei turni precedenti Padova e Udinese; di contro, i nerazzurri di Antonio Conte fanno il loro esordio nella competizione. Chance per Eriksen in un nuovo ruolo: play di centrocampo al posto di Brozovic. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-INTER

FIORENTINA (3-4-1-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Castrovilli, Eysseric; Kouame. All. Prandelli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Vidal, Perisic; Sanchez, Martinez. All. Conte