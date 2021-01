Coppa Italia | Napoli-Empoli 3-2: Petagna porta gli azzurri ai Quarti

Napoli ai Quarti di Finale di Coppa Italia grazie alla vittoria sull’Empoli: finisce 3-2 contro i toscani, che recuperano due volte il vantaggio azzurro

Il Napoli soffre, ma alla fine vince e ottiene la qualificazione ai Quarti di Finale di Coppa Italia. La squadra di Gattuso viene rimontata due volte, ma grazie alla rete di Petagna al 77′ riesce poi ad avere la meglio su un ottimo Empoli. Toscani protagonisti del pre-partita con cinque tesserati – compreso Dionisi – che vengono fermati dall’Asl e costretti a restare in hotel a Napoli.

A sbloccare la gara ci pensa l’ex di turno, Di Lorenzo, al 18′: colpo di testa preciso che supera Furlan. Al 33′, dopo una traversa colpita da Matos in rovesciata, arriva il pareggio di Bajrami con un destro a giro sul secondo palo. Napoli che non ci sta e al 38′ trova il nuovo vantaggio con Lozano. Squadre al riposo sul 2-1 e nella ripresa è ancora Bajrami che trova il pareggio al 68′. Partita che sembra indirizzata verso i supplementari, ma al 77′ Petagna riesce ad avere la meglio su una mischia in area di rigore e trovare il 3-2. Vani i tentativi finali dell’Empoli per un nuovo pareggio: il Napoli è ai Quarti.