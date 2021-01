Coppa Italia, Juventus-Genoa 3-2: Rafia fa gioire Pirlo ai supplementari!

Non sono bastati i tempi regolamentari per Juventus e Genoa. Ai supplementari ci ha pensato Rafia a far esultare Pirlo

Ancora emozioni negli ottavi di finale di Coppa Italia. Anche a Torino non sono bastati i tempi regolamentari per decretare la vincente tra Juventus e Genoa. La partita si era messa subito in discesa per la squadra di Andrea Pirlo, che sfruttando delle disattenzioni dei rossoblu, si era portata avanti di ben due gol con Kulusevski e Morata in soli 23 minuti di gioco. Poi ci hanno pensato Czyborra, al 28′ del primo tempo, e Melegoni, con un gran tiro da fuori al 74′, a riportare il Grifone in partita. Le squadre sono così andate ai tempi supplementari.

Allo scadere del primo mini tempo è così arrivato il gol del nuovo vantaggio della Juventus, con il giovane Rafia, che ha fissato il risultato sul 3 a 2. Pirlo e i suoi uomini ottengono così la qualificazione ai quarti di finale della competizione

Juventus-Genoa 3-2: 2′ Kulusevski (J), 23′ Morata(J), 28′ Czyborra (G), 74′ Melegoni (G), 105′ Rafia (J)